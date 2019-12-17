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سيارات

4 علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات سيارتك

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:21 ص
تغيير اطارات السيارة
تغيير اطارات السيارة
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خالد محيي الدين
تعد إطارات السيارة من أهم المكونات الأساسية داخل المركبة، ويمثل تلفها أو تعرضها للتآكل خطرا داهما.

وفي صدد ذلك، نقدم لكم عبر السطور التالية، أبرز العلامات التي تؤكد تلف إطارات السيارة:

1- ظهور الانتفاخات علي السطح الخارجي للإطار تعد أبرز علامات التلف، نظرا لخطورة السير في وجودها.

وتتسبب تلك الانتفاخات بشكل كبير في ضعف الإطار وما يمثله من تهديد كبير بانفجاره في أثناء السير السرعات العالية.

2- تآكل الخطوط والنقوش علي سطح الإطار، ما يقلص من ارتفاعه، ويجعله غير قابل للسير بشكل صحيح، فضلا عن تأثيره الواضح على قوة الفرامل وتوازن السيارة.

3-ظهور التشققات علي جانب الإطار وبين النقوش والخطوط المحفورة علي الإطار.

4-ظهور بعض الاهتزازات غير المبررة مع القيادة دون وجود أي عطل أو جزء تالف في السيارة، وهي قد تكون علامة على تلف الإطارات.
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