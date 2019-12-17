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عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
عميد معهد القلب السابق
عميد معهد القلب السابق يفجر مفاجئة بخصوص الفلفل الحار
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أسماء عبد الحفيظ
نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار.

وعلق د.جمال شعبان : "الفلفل الحار، يقلل من أزمات القلب بنسبة ٤٠ ٪؜ ويقلل السكتات الدماغية وجلطات المخ بنسبة تزيد عن ٥٠٪؜".

ونوه إلى ما جاء فى دراسة إيطالية استمرت لمدة ٨ سنوات، شملت ٢٣ ألف شخص ممن يتناولون الفلفل الحار ٤ مرات أسبوعيًا وآخرين لا يتناولونه.

و أضاف بأن الدراسة تدعو إلي تناول الفلفل الحار بمعدل ٤ مرات أسبوعيا علي الأقل للوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ.
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