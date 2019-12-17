عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار.



وعلق د.جمال شعبان : "الفلفل الحار، يقلل من أزمات القلب بنسبة ٤٠ ٪؜ ويقلل السكتات الدماغية وجلطات المخ بنسبة تزيد عن ٥٠٪؜".



ونوه إلى ما جاء فى دراسة إيطالية استمرت لمدة ٨ سنوات، شملت ٢٣ ألف شخص ممن يتناولون الفلفل الحار ٤ مرات أسبوعيًا وآخرين لا يتناولونه.



و أضاف بأن الدراسة تدعو إلي تناول الفلفل الحار بمعدل ٤ مرات أسبوعيا علي الأقل للوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ.