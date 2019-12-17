bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

قررت شبكة مجموعة قنوات bein sports القطرية بث مباراة الهلال السعودى وفلامنجو البرازيلى المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية عبر قنواتها المفتوحة .



وأعلنت شبكة bein sports إذاعة مباراة الهلال وبطل البرازيلى عبر قناتها الأولى المفتوحة مع إذاعتها أيضا عبر قنواتها المشفرة وهو ما يتيح فرصة كبيرة لكافة عشاق الكرة العربية والعالمية إلى متابعة المبارة المهمة والمرتقبة بين بطل آسيا الهلال والفريق البرازيلى .



وكان الهلال تأهل إلى دور نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي بهدف دون بتوقيع جوميز الذي شارك بديلًا، بالمباراة التي جمعتهما السبت الماضي ، وفي المقابل، يبدأ فلامنجو البرازيلي بطل كأس "ليبرتادوريس" لعام 2019 الجاري، مشواره في البطولة اليوم.



وخاض الفريق السعودى مرانا قويا أمس وسط مشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يفرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مناورة على جزء من مساحة الملعب، وعمد إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.



وشرح لوشيسكو، خلال المناورة التكتيك الذي سينتهجه في مباراة فلامنجو، واختتم مرانه بتطبيق عدد من التدريبات الفنية، وسط متابعة فهد بن نافل رئيس النادي.

