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مرأة

لتحمي نفسك من السكر .. لا تغفل هذا النوع من البقول

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول الحمص لمرضى السكر، فهو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين B6 والفولات.

عن الفوائد الأخرى للحمص وفقا لموقع بولد سكاى الهندى فهو يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم، يمكن أن يساعد الحمص في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل جيد.

يعد الحمص غني بالألياف والبروتين والكربوهيدرات و يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم إفراز الأنسولين، وبالتالي يمكن أن يساعد استهلاك البذور في تحسين تحمل الجلوكوز ومنع حدوث ارتفاع في مستويات السكر في الدم.

علاوة على ذلك ، فإن المغنيسيوم العالي والمحتوى المنخفض للصوديوم له تأثير مفيد في إدارة مرض السكري والسمنة. بما أن مرضى السكري لديهم فرص أكبر للإصابة بأمراض القلب، فإن المحتوى العالي من المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الأوكسجين والدم في الجسم. هذا ، بدوره ، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

على الجانب الاخر أظهرت دراسة نشرت في المجلة العالمية لمرضى السكري أن تناول كميات كبيرة من المغنيسيوم يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بهذا المرض الذين يعانون من نقص المغنيسيوم هم أكثر عرضة لمضاعفات.

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