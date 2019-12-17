ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مساعد وزير التعليم: 3 ملايين طالب طُُبق عليهم النظام الجديد حتى الآن

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
Advertisements
أش أ
أكد المهندس أحمد ضاهر مساعد وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات أن وزارة التربية والتعليم حققت نجاحات كبيرة على أرض الواقع فيما يتعلق بنظام التعليم الجديد في مصر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين طالب في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي طُبق عليهم نظام التعليم الجديد حتى الآن.

ووصف ضاهر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ - الهجوم على نظام تطوير التعليم بـ (الصحي).. مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إنشاء نظام تعليمي قادر على تقديم مخرجات بشرية على أعلى مستوى تستطيع الدخول إلى سوق العمل وإحداث الفارق.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم شاركت في جلسة تنمية رأس المال البشري بالمنتدى، بهدف عرض النجاحات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع وجذب مجموعة جديدة من الشركاء العالميين للمشاركة في عملية التطوير.


وقال "إن وزارة التربية والتعليم تقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بتطوير التعليم"، مضيفا أن النظام الجديد يتضمن تطوير المناهج وتدريب المعلمين مما يتطلب تضافر الجهود من الجميع لانجاح النظام.

وأوضح أن نظام التعليم لم يقتصر على رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقط وإنما يتم العمل على تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية، مؤكدا أن تطوير التعليم في المرحلة الثانوية ليس أجهزة تابلت فقط، وإنما هناك تطوير للمناهج وطرق قياس الفهم من خلال امتحانات تعتمد على تقييم الطالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم تصريحات وزير التربية والتعليم هذا الاسبوع: انتظروا توزيع تابلت اولى ثانوي قريبا .. من اولى لـ تالتة ابتدائي بدون امتحانات.. وتخفيض أسعار توريد الكتب المدرسية 3%

مدارس النيل المصرية تعلن شروط تقديم الطلاب فيها العام الدراسي المقبل.. 500 جنيه مقابل رسوم ملف الطالب.. الأفضلية في القبول للأكبر سنا.. ويشترط اجتياز اختبارات في السلوك والمهارات

نوال شلبي: نظام تعليم جديد يعيد بناء الشخصية المصرية.. فيديو

تدريب معلمي الصف الثاني الابتدائي بالدقهلية على المنهج الجديد

آخر أخبار امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 .. وموعد توزيع التابلت

رسميًا.. التربية الرياضية مادة نجاح و رسوب لطلاب الابتدائي والاعدادي والثانوي.. الوزارة تؤكد عدم إضافتها للمجموع .. وصدى البلد ينشر توزيع درجاتها وآليات التقييم

ترشيحاتنا

اعدلوا ثم حاسبوا.. رسالة شديدة اللهجة من فرج عامر إلى لجنة الحكام

الملعقة السحرية يوميا.. تحارب الكوليسترول وتنقص وزنك

زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

بعد كشفه تفاصيل جديدة عن مرضه.. رامي جمال مطلوب على جوجل

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجيش الوطني الليبي يكشف محاولات تركية لانتهاك أراضي البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت