مساعد وزير التعليم: 3 ملايين طالب طُُبق عليهم النظام الجديد حتى الآن

أكد المهندس أحمد ضاهر مساعد وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات أن وزارة التربية والتعليم حققت نجاحات كبيرة على أرض الواقع فيما يتعلق بنظام التعليم الجديد في مصر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين طالب في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي طُبق عليهم نظام التعليم الجديد حتى الآن.
ووصف ضاهر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ - الهجوم على نظام تطوير التعليم بـ (الصحي).. مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إنشاء نظام تعليمي قادر على تقديم مخرجات بشرية على أعلى مستوى تستطيع الدخول إلى سوق العمل وإحداث الفارق.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم شاركت في جلسة تنمية رأس المال البشري بالمنتدى، بهدف عرض النجاحات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع وجذب مجموعة جديدة من الشركاء العالميين للمشاركة في عملية التطوير.
وأوضح أن نظام التعليم لم يقتصر على رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقط وإنما يتم العمل على تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية، مؤكدا أن تطوير التعليم في المرحلة الثانوية ليس أجهزة تابلت فقط، وإنما هناك تطوير للمناهج وطرق قياس الفهم من خلال امتحانات تعتمد على تقييم الطالب.
ووصف ضاهر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ - الهجوم على نظام تطوير التعليم بـ (الصحي).. مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إنشاء نظام تعليمي قادر على تقديم مخرجات بشرية على أعلى مستوى تستطيع الدخول إلى سوق العمل وإحداث الفارق.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم شاركت في جلسة تنمية رأس المال البشري بالمنتدى، بهدف عرض النجاحات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع وجذب مجموعة جديدة من الشركاء العالميين للمشاركة في عملية التطوير.
وقال "إن وزارة التربية والتعليم تقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بتطوير التعليم"، مضيفا أن النظام الجديد يتضمن تطوير المناهج وتدريب المعلمين مما يتطلب تضافر الجهود من الجميع لانجاح النظام.
وأوضح أن نظام التعليم لم يقتصر على رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقط وإنما يتم العمل على تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية، مؤكدا أن تطوير التعليم في المرحلة الثانوية ليس أجهزة تابلت فقط، وإنما هناك تطوير للمناهج وطرق قياس الفهم من خلال امتحانات تعتمد على تقييم الطالب.