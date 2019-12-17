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أخبار البلد

أبو الغيط يتلقى تقريرا حول مشاركة الجامعة العربية في اجتماع أصدقاء السودان بالخرطوم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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أش أ
قدم السفير زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، اليوم /الثلاثاء/، تقريرا شاملا إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حول مشاركته في الاجتماع الخامس لأصدقاء السودان الذي عقد في الخرطوم الأسبوع الماضي برئاسة النرويج، وبمشاركة دولية واسعة وتواجد عربي فاعل من خلال الإمارات والسعودية ومصر وقطر والكويت، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم، بأن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أوضح خلال الاجتماع أن أولويات حكومته في الفترة الانتقالية يأتي فِي مقدمتها تحقيق السلام، ومعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك مسألة الديون الخارجية، وتنفيذ مقررات الوثائق الدستورية الموقع عليها في أغسطس الماضي بحضور وشهادة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وشهد اجتماع الخرطوم عرضا شاملا من الدكتور إبراهيم بدوي وزير المالية والتخطيط السوداني، حول خطط وأولويات الحكومة للإنعاش الاقتصادي والتنمية في الفترة الانتقالية 2020 - 2022، ألقى فيه الضوء على جهود بلاده لمواجهة التحديات الراهنة والاحتياجات السريعة لحزم دعم مالية من صناديق التمويل العربية والدولية لتثبيت جهود الاستقرار.

وعرض أشكال التعاون والتنسيق الاقتصادية والمالية الجارية بين السودان وعدد من الدول والصناديق العربية، وجهود معالجة متأخرات الديون الخارجية للسودان مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجرى الاتفاق في الاجتماع على عقد مؤتمر للمانحين الدوليين لصالح السودان في أبريل 2020.

واستمع المشاركون إلى عرض مفصل من مفوض السلام الدكتور سليمان محمد، حول تطورات وآفاق عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، وجرت مناقشة مستفيضة لسبل دعم السلام في ربوع البلاد.

وقد جاءت مشاركة الجامعة العربية في سياق مواصلة الجامعة دعمها لجهود الحكومة الانتقالية السودانية، نحو استعادة مناخ السلام والاستقرار وإسراع عجلة التنمية في البلاد، وفِي إطار البناء على ما طرحه الأمين العام للجامعة العربية على رئيس وزراء السودان في آخر زيارة له إلى الخرطوم شهر سبتمبر الماضي، من استعدادات لإطلاق تعاون شامل بين الجامعة العربية وجمهورية السودان في جميع المناحي السياسية والتنموية .

ويجري حاليا التشاور مع الجهات السودانية المعنية بشأن مجموعة أفكار تشمل عقد اجتماع قريب لدعم التنمية في السودان بحضور الصناديق والمنظمات العربية المتخصصة .
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