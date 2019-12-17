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تعليم

غدا..انطلاق مؤتمر أمراض النساء والتوليد بطب الزقازيق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور "عثمان شعلان " رئيس جامعة الزقازيق انه من المقرر ان ينظم قسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب الزقازيق مؤتمره السنوي الواحد والعشرين " نحو الممارسة السريرية الآمنة في أمراض النساء والتوليد " «Towards Safe Clinical Pratice in OB/GYN»،علي مدي يومي الأربعاء والخميس الموافق 18، 19 ديسمبر 2019 .

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه من المقرر ان يعقد المؤتمر بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق.

ومن جانبة فقد أكد الدكتور "خالد بيومي" سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر سيناقش وعلى مدار 7 جلسات علمية العديد من الموضوعات التى تم اختيارها بعناية كل ماهو جديد في صحة المرأه والطرق التشخيصية والعلاجبة فى علم أمراض النساء وكذلك طرق الممارسات الطبية الامنة أثناء الحمل والولادة وذلك بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والمتخصصين في علمى التوليد وأمراض النساء من مختلف الجامعات المصرية.
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