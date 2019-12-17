رئيس النواب الليبي: اتفاق أردوغان والسراج عقد إذعان وقطر تمول الإرهاب

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن مقتل ضباط أتراك في أراضي ليبيا ،لافتًا إلى أن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى البلاد.



قال عقيلة صالح، إن ليبيا منقسمة، معتبرًا أن حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ضعيفة، مشيرًا إلى أنه استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.



وأكد عقيلة صالح عن رأيه أن الاتفاقات بين تركيا وحكومة السراج قائمة على الابتزاز، واصفا مذكرة التفاهم البحرية بين الطرفين بـ”عقد الإذعان”.



واتهم رئيس مجلس النواب السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، موضحًا أن هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها كما ذكر أن ثمة ضباطا أتراك قتلوا هناك.



و جدد عقيلة صالح اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا، مضيفًا إن الحكومة القطرية تدفع أثمان معدات عسكرية تركية تصل إلى ليبيا.



وقال رئيس مجلس النواب الليبي فى تصريحات صحفية :«نحن مع الحل السياسي لكن بعد تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة»



