ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل من الصحيح إجبار الفتاة على الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:33 م
الحجاب
الحجاب
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول "هل من الصحيح الإجبار على الحجاب؟".

أجاب، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ً:"الحجاب فريضة على من بلغت وتركه حرام شرعًا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"على الأم تربية الأبناء بحكمة ولين لاسيما البنات، وتعوديهن على ذلك منذ الصغر حتى لا يكبرن ويصير الأمر ثقيلا على أنفسهن".

أدلة وجوب الحجاب
ونبه على أن من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].

وواصل: ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، موضحًا فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجاب | أقوى 5 ردود من العلماء بالأدلة على مهاجمي الزي الشرعي

الإفتاء تحدد السن الشرعية لارتداء الفتاة الحجاب .. فيديو

الرد على إنكار الحجاب ومتي يجوز للمرأة خلعه .. دار الإفتاء

أحاديث نبوية تؤكد فرضية الحجاب على المرأة

حكم الحجاب والرد على من أنكر فرضيته.. المفتي يحسم الجدل

حكم من تترك الحجاب رغم التزامها بكافة العبادات .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

رجيم مجرب وسريع لنسف الدهون وتحويل الجسم إلى ماكينة حرق

العائلة أولا.. أحدث ظهور لـ سمية الألفي مع ابنها وزوجته ندى الكامل

قرار سعودي جديد بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

تدخل جراحى عاجل لفنان كويتى شهير.. تفاصيل

تقبلوا الظروف.. رسائل شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي

AdvertisementS

غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح

قتلتها يد الإهمال.. طفلة أجرت عملية اللوز فخرجت جثة هامدة..صور

مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

طرد رضا عبدالعال وعدد من اللاعبين من مباراة بلدية المحلة والغزل

مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش

تقبلوا الظروف.. رسائل شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل