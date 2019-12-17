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أخبار العالم

السعودية تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب .. 22 ديسمبر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:32 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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نادر سمير
يعقد وزراء السياحة العرب اجتماع دورتهم الـ (22) ومكتبهم التنفيذي، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري وذلك بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة اختيار مدينة الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

وأوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح بهذه المناسبة، أنه من المقرر أن تتسلم المملكة بصفتها الدولة المضيفة رئاسة الدورة الحالية من جمهورية مصر العربية التي تولت رئاسة الدورة السابقة، مشيرة إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات المهمة المعنية بأمور السياحة في الدول العربية ومن أهمها مناقشة تقرير وقرارات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عُقد بتونس أكتوبر الماضي بشأن متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية .

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش أيضا النظر في الموافقة على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية بصفتها رئيسة لجنة تحديث وتطوير الإستراتيجية العربية للسياحة وذلك بموجب قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن.

كما يبحث الاجتماع تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الإستراتيجية العربية للسياحة ودعم قطاع فلسطين في مجال السياحة وذلك تنفيذًا لمقررات قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران.

وسيستعرض نتائج وتوصيات منتدى السياحة في المنطقة العربية ويناقش تحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة المقدم من مجلس وزراء الداخلية العرب، والملتقى العربي الثاني للأمن السياحي "السياحة والأمن رافدان للتنمية" المقدم من المنظمة العربية للسياحة الذي يعقد بصفة دورية كل عام لتحقيق أمن وسلامة السائح وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن، كما يبحث المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية المقدم من المنظمة العربية للسياحة بعد تضمينها معايير السلامة والاستقرار والأمن السياحي، وكذلك سيتم خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس لعامي (2020-2021) وانتخاب رئيس المكتب التنفيذي.
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