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مدحت العدل: رويترز تدعي الحيادية وهي غير ذلك تماما.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:34 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن رويترز تدعي الحيادية وهى غير ذلك تماما، مضيفا أن لم يوجد أى جهة اعلامية فى العالم تكون حيادية ولكن كل جهة لديها الأجندة الخاصة بتنفيذها.

وأضاف الدكتور مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن كل جهة إعلامية موجودة فى العالم تخدم الأجندة التابعة لها بكل الطرق والوسائل.

وتابع الكاتب والسيناريست، أن رويترز ليست جهة إعلامية محايدة وما مرت به الدراما المصرية فى الفترة الماضية كان سببا فى المغالاة الكبيرة فى أجور الفنانين.

وأشار الدكتور مدحت العدل، إلى أن الإعلام فى الخارج تحول إلى سلاح غير مفهوم ولكنه مريب ومخيف جدا.


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