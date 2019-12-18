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راشي اَناندي: منتدى شباب العالم ناقش موضوعات مهمة.. ولا بد من استمراره

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
راشي اَناندى
راشي اَناندى
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إبراهيم القادري
قالت راشي اَناندى مسئولة منظمة «لاكشيام» الهندية لمساعدة الأطفال وإحدى المكرمات بمنتدى شباب العالم: إنني أعتقد أنها فرصة عظيمة بمشاركتي في منتدى شباب العالم، كما أنني ممتنه إلى الرئيس وإلى المنتدى على مايقومون به من جهد.

وأضافت " اَناندى" خلال لقائها في برنامج" من مصر" مع الإعلامي "عمرو خليل" المذاع على قناة"cbc"، أن ما يقومون به من جهد في منتدى العالم يجعلني أتحمل المسؤولية أكبر وأن أتحرك حتى نجعل العالم في مكان أفضل.

وأوضحت " اَناندى" : أنا من الهند وما دفعني إلى عمل المنظمة أنني كنت أرى أطفال الشوارع في الطرق وينامون على الطرقات ويموتون بدون أى مساحه للعب ولا للعيش بشكل طبيعي ومن هنا شعرت أنني لابد أن أفعل لهم شيئا وكان هذا مصدر إلهامي.

وتابعت "اَناندى" أن مشاركة الخبرات أمر مهم للجميع لأننا نتعلم الكثير والكثير لأنها عملية تعلم مستمرة .

واستكملت " أناندى" أن الموضوعات التي تمت مناقشتها بالفعل متعلقة بالمناخ وتغير المناخ والقضايا المهمة التي نحتاج مناقشتها وحلها .
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