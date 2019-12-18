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تكنولوجيا

مليارات الدولارات وملايين المستخدمين.. نتفلكس تكشف عن أسرار جديدة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كشفت شركة "نتفليكس" المخصصة لعرض وإنتاج الأفلام والمسلسلات، للمرة الأولى، عن أعمالها، وأعداد المشتركين بالتطبيق حول العالم، في تقرير قدمته إلى البورصة والأوراق المالية الأمريكية.

وتوسعت الشركة الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة، لتصل إلى كندا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بحسب ما نشر موقع "عالم التقنية".

وبلغ عدد المشتركون في "نتفلكس" 158 مليون شخص من بلدان العالم المختلفة، وذلك على مدار 3 سنوات.

منصة نتفليكس بدأت عملها منذ عام 2017، ومن حينها شهدت طفرة كبيرة في النمو والوصول إلى الناس.

وتمثل الأرقام والإحصائيات المقدمة في التقرير، شاهدا على نمو المنصة، ففي دول أمريكا اللاتينية، وصلت قيمة الاشتراكات إلى 29.4 مليون دولار، يتم تحصيلها من خلال 14 مليون اشتراك.

فيما تستحوذ كل من كندا والولايات المتحدة على أكبر عدد بـ 67.1 مليون من المشتركين.
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