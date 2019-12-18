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تكنولوجيا

ثغرة أمنية خطيرة بـ WhatsApp تعطل التطبيق وتحذف دردشات نهائيا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
اكتشف باحثون في مجال الأمن ثغرة أمنية كبيرة في تطبيق واتساب "WhatsApp"، أدت إلى تعطل الدردشات الجماعية وتعطيل تطبيق المراسلة لجميع الأعضاء.

وقال الباحثون في شركة تشيك بوينت Check Point للأمن السيبراني: "إن المشكلة تعني أنه يمكن للناس إرسال رسالة دردشة جماعية مدمرة تؤدي إلى تعطل سريع وكامل لتطبيق واتساب بأكمله لجميع أعضاء المجموعة".

وبحسب ما ذكرته شبكة "abp live"، يؤدي الخلل إلى حذف سجل دردشة المجموعة بالكامل إلى الأبد، بحيث يضطر أي شخص إلى إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته على هاتفه لاستخدامه مرة أخرى، وبمجرد إعادة التثبيت، لن يتمكن المستخدم من العودة إلى الدردشة الجماعية أو الوصول إلى أي من سجلات الدردشة للمجموعة.

وجرى إبلاغ شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق بالثغرة الأمنية وأصدرت إصلاحًا، وحذرت "Check Point" من أنه يجب على المستخدمين تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار لحماية أنفسهم من الهجوم.

وقال Oded Vanunu، رئيس أبحاث ضعف المنتج في الشركة: "إن القدرة على منع الناس من استخدام واتساب وحذف المعلومات القيمة من سجلات الدردشة الجماعية تعد سلاحًا قويًا".

وتم اكتشاف الخلل الأمني لأول مرة في شهر أغسطس عام 2019، وأوضح Vanunu أنه لم يكن على علم بأي حالات تم فيها استغلال الثغرة من قبل المتسللين، ونشرت تشيك بوينت مقطع فيديو يشرح كيف يمكن للمهاجم الاستفادة من الخلل من أجل تعطيل الخدمة، حيث تتضمن الطريقة كيفية الهجوم باستخدام نسخة الويب من واتساب وأداة تصحيح أخطاء المتصفح المتوفرة في متصفح الويب.

وأصلحت الخدمة التابعة لشركة "فيسبوك" الثغرة الأمنية في الإصدار الصادر في منتصف شهر سبتمبر ويحمل رقم (2.19.58)، وحثت المستخدمين على التحديث إلى هذا الإصدار لمنع تعرض المستخدم إلى الخطر.

وقال "Ehren Kret"، مهندس برامج في واتساب: "إن واتساب يقدر عمل مجتمع التكنولوجيا تقديرًا عاليًا لمساعدتنا في الحفاظ على أمان قوي لمستخدمينا على مستوى العالم، وبفضل التقديم المسئول من تشيك بوينت إلى برنامج مكافآت الأخطاء، فقد تمكنا بسرعة من حل هذه المشكلة في منتصف شهر سبتمبر".
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