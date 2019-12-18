سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الأحدث Galaxy A01.. صور

كشفت شركة سامسونج "Samsung"، سرًا عن هاتفها الذكي الأحدث جالاكسي أي01 Galaxy A01، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، ولكن لم تعلن الشركة عن بعض التفاصيل خاصة سعر الهاتف.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، يأتي هاتف Galaxy A01 بشاشة ذات نتوء وكاميرتين خلفيتين، حيث تم تصميمه بشاشة Infinity-V بحجم 5.7 بوصة وبدقة HD+، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر البصمة بعمق 2 ميجابكسل، ويتم تشغيل جهاز Galaxy A01 بواسطة مجموعة شرائح غير مسماة بمعالج ثماني النواة بتردد 1.95 جيجاهرتز، ويوفر الهاتف مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم موجود أعلى الهاتف إلى جانب جهاز استقبال راديو FM، ويستخدم الهاتف بطارية 3000 ميلي أمبير/ساعة، ولم تقم الشركة بعد بالكشف عن تفاصيل سرعة الشحن.





ويحتوي أيضًا الهاتف الذي يأتي بسماكة 8.34 ميليمترات، على كاميرتان خلفيتان بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.





ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود، والأزرق، والأحمر، ولم تكشف الشركة بعد متى سيكون Samsung Galaxy A01 متاحًا بالأسواق، ولا السعر المقرر له، ولكن من المتوقع أن ألا يتجاوز سعره 110 دولارًا أمريكيًا.



