ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الأحدث Galaxy A01.. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
Galaxy A01
Galaxy A01
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج "Samsung"، سرًا عن هاتفها الذكي الأحدث جالاكسي أي01 Galaxy A01، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، ولكن لم تعلن الشركة عن بعض التفاصيل خاصة سعر الهاتف. 

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، يأتي هاتف Galaxy A01 بشاشة ذات نتوء وكاميرتين خلفيتين، حيث تم تصميمه بشاشة Infinity-V بحجم 5.7 بوصة وبدقة HD+، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر البصمة بعمق 2 ميجابكسل، ويتم تشغيل جهاز Galaxy A01 بواسطة مجموعة شرائح غير مسماة بمعالج ثماني النواة بتردد 1.95 جيجاهرتز، ويوفر الهاتف مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم موجود أعلى الهاتف إلى جانب جهاز استقبال راديو FM، ويستخدم الهاتف بطارية 3000 ميلي أمبير/ساعة، ولم تقم الشركة بعد بالكشف عن تفاصيل سرعة الشحن.

ويحتوي أيضًا الهاتف الذي يأتي بسماكة 8.34 ميليمترات، على كاميرتان خلفيتان بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود، والأزرق، والأحمر، ولم تكشف الشركة بعد متى سيكون Samsung Galaxy A01 متاحًا بالأسواق، ولا السعر المقرر له، ولكن من المتوقع أن ألا يتجاوز سعره 110 دولارًا أمريكيًا.

Galaxy A01 Galaxy A01
Galaxy A01 Galaxy A01
Galaxy A01 Galaxy A01
Galaxy A01 Galaxy A01
Galaxy A01 Galaxy A01
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. هواوي تعلن عن هاتف Enjoy 10 الجديد

بمواصفات جبارة.. أفضل 8 هواتف للشغل

Samsung تطلق هاتف Galaxy S10 Lite.. مواصفات خرافية تعرف عليها ..صور

لو بتفكر في موبايل جديد.. أفضل هواتف يمكن شراؤها من سامسونج

الأكثر مبيعا في 2020.. كل ما تريد معرفته حول هاتف A 51 القادم من سامسونج

بـ كاميرا رباعية.. تسريبات جديدة لهاتف سامسونج Galaxy A71.. صور

ترشيحاتنا

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة بعد هروبها.. انهيار هناء الشوربجي.. أزمة هنا الزاهد

حكم هبة الأم كل مالها لبنتها حال حياتها.. المفتي السابق يجيب

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | اعرف السبب

شركة إسرائيلية تكتشف ثغرة أمنية خطيرة في واتساب.. تعرف عليها

باكستان تصدر تصاريح خاصة لأمير قطر وعائلته..تعرف على القصة؟

توجه للطبيب فورا.. أعراض خفية تكشف عن إصابتك بالسكر

AdvertisementS

يصور الفتيات من تحت الميني جيب.. ضبط مصري في الكويت لهذا السبب

اخبار الفن | رفض شمس البارودى للملايين .. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة

اخبار الرياضة ليلاً.. غياب 4 لاعبين عن الأهلي.. تسريب جديد في الزمالك.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج نيللى كريم ومرضها الخطير

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب

تريند الفن | أول ظهور لـ جوهرة بعد هروبها.. انهيار هناء الشوربجي.. أزمة هنا الزاهد

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

مصرع 12 عاملا في حادث مروع بطريق مدينة السادات

تليجراف: حماس في تركيا خططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

في غياب محمد صلاح.. تريزيجيه والمحمدي يصنعان الفارق مع أستون فيلا أمام ليفربول | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تكتشف "ثاني أخطر ثعبان في العالم" داخل حمام منزلها

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض