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فن

التليفزيون المصري يكرم سوزان نجم الدين لتميزها في ابن أصول

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:49 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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سعيد فراج
تكرم قناة نايل دراما وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري النجمة السورية سوزان نجم الدين عن نجاحها الكبير في الدراما المصرية لعام ٢٠١٩ وتألقها في مسلسلها ابن أصول.

وتتسلم النجمة السورية الجائزة في حفل كبير تقيمه القناة في أحد الفنادق المصرية لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام ٢٠١٩.

وكانت سوزان قد تشاركت والنجم المصري حمادة هلال بطولة مسلسل «ابن أصول» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم المصريين منهم ايتن عامر ورانيا منصور وايناس  كامل وكتبه أحمد محمود ابو زيد وأخرجه محمد بكير وانتجته سينرجي وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.
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