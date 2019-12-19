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قمة إسلامية في ماليزيا.. القصة كاملة لأزمة كوالامبور هل ننتظر ميلاد تكتل إسلامي جديد؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:08 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
القمة الإسلامية في كوالالمبور تثير أزمة بين دول الخليج
انسحاب السعودية يعصف بخروج القمة كما ينتظرها المجتمع الإسلامي

أثارت القمة الإسلامية المصغرة التي تنطلق في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، الخميس، عاصفة من الجدل والشكوك حول الدول المشاركة وما سيطرح وما إن كانت تهدف لإنشاء كتلة إسلامية جديدة دون المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو نحو 20 دولة إسلامية في العاصمة الماليزية لمناقشة القضايا التي تثير قلق المسلمين حول العالم، وفيما يحضر القمة زعماء كل من تركيا وإيران وقطر، قررت السعودية عدم المشاركة لأسباب شرحتها الرياض في رسالة اعتذار.

وبعد اعتذار باكستان عن الحضور، آخر تحديثات على قائمة الدول التي ستحضر القمة، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية، هي كل من قطر وتركيا وإيران بالإضافة إلى الدولة المضيفة وعدد من المفكرين والشخصيات الإسلامية.

وبرزت تصريحات نسبت لرئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، بإن القمة الإسلامية التي تستضيفها بلاده "تهدف لأن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي وإنشاء تكتل إسلامي جديد بعيدا عن السعودية"، الامر الذي دفع بمكتب محمد لإصدار بيان يؤكد على أن القمة "لا تهدف إلى إنشاء كتلة إسلامية جديدة كما أشار إليه بعض منتقديها.."

وأكد بيان رئيس الوزراء الماليزي على أن "القمة ليست منبرًا لمناقشة أمور تتعلق بالدين الإسلامي، وإنما عُقدت خصيصًا لمعالجة حال الأمة المسلم"، لافتا إلى أن "القمة تحاول إطلاق نهج جديد في تعاون الأمة الإسلامية".

قمة الضرار
وتصدر وسم "قمة الضرار" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني بتغريدة على هذا الوسم: "اي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟"

من جهته قال الأمير السعودي، سطام بن خالد بتغريدة: "قمة الضرار فشلت وتبددت أحلام الصغار.. أي قمة لا تتصدرها المملكة العربية السعودية.. فإنها تفشل قبل أن تبدأ ... هذه هي الحقيقة"، الأمر الذي دفع بالإعلامي القطري، عبدالله العذبة للتعليق على تغريدة الأخيرة قائلا: "وضح لنا يا سطام عن أي دور سعودي تتحدث؟؟"
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