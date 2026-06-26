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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تناول 3 ثمرات يوميًا.. «التين الشوكي» فاكهة صيفية تدعم القلب وتساعد على ضبط مستوى السكر

التين الشوكي
التين الشوكي
محمد البدوي

يعد التين الشوكي واحدًا من أشهر الفواكه الصيفية التي يقبل عليها المصريون خلال فصل الصيف، ليس فقط لمذاقه المميز وقدرته على ترطيب الجسم، بل لما يتمتع به من فوائد صحية عديدة. 

صحة القلب وتحسين عمليات التمثيل

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن التين الشوكي يمثل خيارًا غذائيًا مثاليًا لدعم صحة القلب وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، فضلًا عن دوره في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية

وكشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن التين الشوكي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله من الخيارات الصحية المفيدة للجسم.

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متلازمة التمثيل الغذائي

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن متلازمة التمثيل الغذائي تُعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا في الوقت الحالي، وغالبًا ما تبدأ بزيادة الوزن ثم تتطور إلى ارتفاع ضغط الدم واضطراب مستويات السكر والكوليسترول، وهو ما يرفع احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة.

التين الشوكي

إبطاء امتصاص السكر

وأضافت أن الألياف الموجودة في التين الشوكي تساعد على إبطاء امتصاص السكر، ما يساهم في الحفاظ على استقرار مستوياته في الدم، كما تمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، الأمر الذي يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية 

وأكدت أن تناول التين الشوكي باعتدال يساهم كذلك في دعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار، إلى جانب تحسين عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

وأشارت إلى أن بذور التين الشوكي لا تمثل مشكلة صحية بالنسبة لمعظم الأشخاص، لكنها شددت على أهمية عدم الإفراط في تناوله، موضحة أن الكمية المناسبة تتراوح بين ثمرتين إلى ثلاث ثمرات يوميًا مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه. كما نصحت أصحاب الأمعاء الحساسة بالتوقف عن تناوله في حال ظهور أي اضطرابات هضمية.

التين الشوكى

تناول التين الشوكي 

وأضافت أن تناول التين الشوكي في صورته الطبيعية يظل الخيار الأفضل صحيًا، لأن تحويله إلى عصير أو تصفيته يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الألياف الغذائية، ما يقلل من قدرته على تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

التين التين الشوكي الفواكه الصيفية فصل الصيف ترطيب الجسم الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية متلازمة التمثيل الغذائي

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