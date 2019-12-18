ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات استخدام الـ "VAR" في الدوري المصري

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:42 م
تقنية ال VAR
تقنية ال VAR
Advertisements
يسرى غازى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أعمال الإتحاد برئاسة عمرو الجنايني الذي تطرق أيضا إلى ماتم من مفاوضات بشأن الكرة الموحدة لمسابقة الدوري التي سيتم العمل بها بدءا من الدور الثاني للمسابقة.

كما تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

فيما تقرر مخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على مسئولية شوبير..محمد صلاح يوافق على الانضمام للمنتخب الأولمبي بطوكيو

رسميا.. اعتماد تقنية خط المرمى للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإسبانية

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

تجنبًا للإرهاق.. إلغاء مران الإسماعيلي عقب العودة من الإمارات

تفاعل مع أغنية مسلسل أبو العروسة.. اللحظات الأخيرة لنائب الجيزة قبل وفاته في حفل زفاف ابنته

اتحاد الكرة فى ورطة .. حكام المغرب تحرج عمرو الجناينى بـ ملف الـ VAR

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف لأول مرة مصدر تمويل منتدى شباب العالم | فيديو

على طريقة رانيا يوسف | بيونسيه بدون بطانة في أحدث ظهور

هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة حلوان

رضا عبدالعال: هرجع استوديوهات التحليل وسنتكم طين.. فيديو

بـ الأحمر ورفقة قطتها | شاهد إطلالة أنيقة لسمية الخشاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. صور