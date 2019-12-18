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أخبار العالم

14 قتيلا و13 مصابا في هجوم لـ بوكوحرام بـ المنطقة المحظورة بتشاد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:46 م
مسلحو بوكوحرام
مسلحو بوكوحرام
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محمد علي
لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم، فضلًا عن فقدان 13 آخرين في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام الإرهابية، على قرية في غرب تشاد، وفق ما أعلن مسؤولون، بحسب وسائل إعلام نيجيرية.

وقال محافظ المنطقة إيمويا سوابيبي "هناك 14 قتيلا، خمسة جرحى و13 مفقودا جراء الهجوم" الذي وقع قرب قرية كايغا الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وتقع كايجا في منطقة مستنقعات نائية مترامية على حدود الكاميرون وتشاد ونيجيريا والنيجر.

ونقلت "فرانس برس" عن سوابيبي قوله "نعلم بأن عناصر بوكو حرام يتحركون حول منطقة الحدود، لذا فهم من يقفون وراء هذا الهجوم".

وأوضح أنه وقع في "منطقة محظورة يمنع فيها صيد السمك".

وأسفر الهجمات الإرهابية المستمر منذ عقد عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه المنطقة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
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