لكل اسم حكاية.. مكس الإسكندرية عندما يختلط تاريخ الثغر بيود البحر.. صور









وتعتبر منطقة المكس ذات طبيعة خاصة حيث تتراص مساكن الصيادين حول مصب مياه ترعة المحمودية العذبة وهي تصب في البحر المتوسط، الطابع الشعبي هو السمة الرئيسية للمكان، الذي لا يعرف على وجه اليقين تاريخ ظهوره للحياة.ويحترف معظم قاطني الحي العريق حرفة صيد الأسماك عبر قوارب صغيرة يتوارثونها من جيل إلى آخر.ومؤخرا اعتمدت المحافظة مشروعا لنقل الصيادين من الخندق الشهير وتطويره وتسكينهم في مساكن بديلة.ويشير أحمد السيد، إلى أن المنطقة قد شهدت تصوير العديد من الأعمال الفنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسلسل "عرفة البحر" لنور الشريف، وأفلام "الشبح"، لأحمد عز، و"حماده يلعب"، لأحمد رزق، و"بلطية العايمة" لعبلة كامل.وأضاف أن الحي يتميز سياحيا بوجود فنار المكس الذي ظهر في عدد من كليبات التسعينات المصورة، ورغم أهميته فإنه الآن مهجور.