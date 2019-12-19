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محافظات

لكل اسم حكاية.. مكس الإسكندرية عندما يختلط تاريخ الثغر بيود البحر.. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:14 ص
حي المكس، غرب الإسكندرية
حي المكس، غرب الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
اشتهر حي المكس، غرب الإسكندرية، بمشهد الخندق تتراص حول جانبية المراكب الصغيرة وكأنها قطعة من مدينة فينيسيا الإيطالية.

وحي المكس هو أحد أحياء الإسكندرية العريقة والضاربة في القدم، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المكوس أي الجمارك وكانت تٌحصل في هذه المنطقة للبضائع الواردة من الغرب.
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وتعتبر منطقة المكس ذات طبيعة خاصة حيث تتراص مساكن الصيادين حول مصب مياه ترعة المحمودية العذبة وهي تصب في البحر المتوسط، الطابع الشعبي هو السمة الرئيسية للمكان، الذي لا يعرف على وجه اليقين تاريخ ظهوره للحياة. 

ويحترف معظم قاطني الحي العريق حرفة صيد الأسماك عبر قوارب صغيرة يتوارثونها من جيل إلى آخر. 

ومؤخرا اعتمدت المحافظة مشروعا لنقل الصيادين من الخندق الشهير وتطويره وتسكينهم في مساكن بديلة.

ويشير أحمد السيد، إلى أن المنطقة قد شهدت تصوير العديد من الأعمال الفنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسلسل "عرفة البحر" لنور الشريف، وأفلام "الشبح"، لأحمد عز، و"حماده يلعب"، لأحمد رزق، و"بلطية العايمة" لعبلة كامل.

وأضاف أن الحي يتميز سياحيا بوجود فنار المكس الذي ظهر في عدد من كليبات التسعينات المصورة، ورغم أهميته فإنه الآن مهجور.
لكل اسم حكاية.. مكس الإسكندرية عندما يختلط تاريخ الثغر بيود البحر.. صور
لكل اسم حكاية.. مكس الإسكندرية عندما يختلط تاريخ الثغر بيود البحر.. صور
لكل اسم حكاية.. مكس الإسكندرية عندما يختلط تاريخ الثغر بيود البحر.. صور
لكل اسم حكاية.. مكس الإسكندرية عندما يختلط تاريخ الثغر بيود البحر.. صور
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