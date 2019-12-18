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أخبار العالم

مذكرة اعتقال بحق رئيس بوليفيا السابق لهذا السبب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:08 م
موراليس
موراليس
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وكالات
أصدرت النيابة العامة البوليفية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق للبلاد إيفو موراليس، وفق ماذكرت وسائل إعلام دولية.

وجاءت المذكرة، وفق تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على أعمال الشغب.

وأكد رئيس قسم محاربة الفساد للشرطة البوليفية، لويس فرناندو غواراتشي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة الاعتقال.

واستقال موراليس من منصب الرئاسة بعد مطالبة العسكريين بذلك على خلفية الاحتجاجات على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي بينت فوز موراليس في الجولة الأولى بولاية رئاسية رابعة.

وبعد استقالته، غادر موراليس بوليفيا، متوجها إلى المكسيك، ثم إلى الأرجنتين، حيث من المتوقع أن يحصل على حق اللجوء.
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