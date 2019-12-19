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رياضة

طيران الأردن.. كريستيانو رونالدو يعلق على هدفه الطائر في شباك سامبدوريا ..شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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مصطفى كرم
علق كريستيانو رونالدو، لاعب اليوفي الإيطالي، على هدفه الطائر في شباك فريق سامبدوريا في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

ونشر كريستيانو رونالدو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء قفزه لتسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك سامبدوريا.

وكتب كريستينا رونالدو معلقا على الهدف "طيران الأردن"، ولقي التعليق إعجابا وردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 45 من الشوط الأول للمباراة، بعد ارتقاء مبهر ليسجل الكرة برأسية ويسكنها الشباك.

وانتهت أحداث مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام منافسه سامبدوريا إلى فوز السيدة العجوز بثنائية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

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