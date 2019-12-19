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أخبار العالم

بالأغلبية.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على توجيه اتهامات لترامب تهميدا لعزله

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وافق مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية، اليوم الخميس، على التصويت لصالح توجيه اتهامًا رسميًا للرئيس دونالد ترامب، بإساءة استخدام السلطة، ما يمهد الطريق لبدء محاكمته برلمانيا ضمن الإجراءات الرامية لعزله.

ووافق المجلس لصالح توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا

ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونغجس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأميركي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.

ومن المرجح أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير.
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