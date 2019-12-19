مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النظر في إجراءات عزل ترامب

بدأت مناقشة ملف مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، منذ قليل، بمجلس الشيوخ؛ تمهيدًا لمحاكمته بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة على توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل المجلس.





وقال "ترامب"، تعليقًا على قرار النواب، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 2020.





ومنذ قليل، وافق مجلس النواب الأمريكي ، ذو الأغلبية الديمقراطية على التصويت لصالح توجيه اتهام رسمي لترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل المجلس، ما يمهد الطريق لبدء محاكمته برلمانيا ضمن الإجراءات الرامية لعزله.





ووافق المجلس لصالح توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا مقابل اعتراض 197 صوتًا، بينما صوت لصالح توجيه تهمة عرقلة عمل المجلس بـ 229 صوتًا مقابل اعتراض 198 صوتًا.





ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأمريكي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.





ومن المرجح أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كانت تتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، "ميتش ماكونيل"، أن تبدأ المحاكمة أوائل يناير المقبل.