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ثقافة

كشف أثري جديد بالأقصر..تمثال ضخم للإله حورس في معبد ملايين السنين.. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
عثرت البعثة الاثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان علي تمثال ضخم للإله حورس،و ذلك اثناء اعمال التنقيب الاثري للبعثة داخل بقايا صالة الأعمدة بمعبد ملايين السنين الخاص بالملك امنحتب الثالث بمنطقة كوم الحتان بالبر الغربي بالأقصر.

و أوضح فتحي ياسين مدير عام اثار غرب الاقصر ان التمثال المكتشف مصنوع من الجرانيت الاسود و يبلغ طوله 1.85 م. وهو يصور الإله حورس في هيئة الصقر واقفا مرتديا النقبة فاقد الأرجل والأذرع مكسورة.

وقالت د. هوريج سوروزيان أن هذا الكشف يأتى فى إطار مشروع "ترميم تمثالي ممنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث"، والذى بدأ فى عام 1998 تحت إشراف وزارة الآثار و المعهد الالماني للاثار و ذلك للحفاظ على بقايا المعبد وإعادة بنائه من جديد.

مشيرة الي أن التمثال المكتشف فى حالة جيدة من الحفظ وأنه مثل قيمة فنية وعلمية وأثرية هامة لأنه سوف يساهم في تقدم الصورة الكاملة للمعبد خاصة بعد انهياره بسبب زلزال مدمر فى القرن الثامن والعشرين ق.م. واستخدمت الحجارة لبناء معابد وتماثيل ملكية أخرى فى عصر الرعامسة.

ويخضع الآن المثال لعملية الترميم وسوف تستمر البعثة في التنقيب للبحث عن ارجل التمثال، حيث إكتشفت البعثة ايضا تماثيل نصفية رؤوس لبعض المعبودات.

وقد عثرت البعثة من قبل علي العديد من التماثيل الضخمة لآلهة وللملك امنحتب الثالث زوجته الملكة تي بالإضافة الي عدد كبير جدا من تماثيل تصور الإله سخمت في العديد من المواقف.

حيث انه من المعروف ان الملك أمنحتب الثالث قد أقام بمعبده الجنائزي الذى أطلق عليه اسم معبد ملايين السنين عددا كبيرا من تماثيل الإلهة سخمت طلبا لحمايتها بصفتها "الربة القوية" لتحمى المعبد من الأخطار جنبا إلى جنب لحماية الملك من الأمراض ولقدرتها على الشفاء.
كشف أثري جديد بالأقصر..تمثال ضخم للإله حورس في معبد ملايين السنين.. صور
كشف أثري جديد بالأقصر..تمثال ضخم للإله حورس في معبد ملايين السنين.. صور
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