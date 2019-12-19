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رياضة

ميلان يجدد اهتمامه بضم محمد النني في الميركاتو الشتوي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:02 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
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محمد السعيد
جدد نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بضم الدولي المصري لاعب فريق آرسنال المعار إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع " ميلان نيوز" الإيطالي، أن ميلان جدد اهتمامه بضم النني خلال الميركاتو الشتوي، حيث تفاضل إدارة آرسنال بينه وبين ثنائي الجانرز جرانيت تشاكا ولوكاس توريرا، للتعاقد مع أحدهم.

واضاف الموقع:" أن انتقال محمد النني إلى ميلان، سكيلف خرينة الروسنيري 15 مليون يوور.

وكانت تقارير إيطالية أشارات خلال الأسابيع الماضية، أن وكيل محمد النني، عرض على إدارة ميلان، الحصول على خدمات اللاعب، في انتقالات يناير.

يذكر أن محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.
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