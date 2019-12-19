محافظ دمياط تعتمد حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرار رقم ٧٤٤ والذى تضمن إجراء حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة.



وقد شملت الحركة أيضًا تكليف روضة منير عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية بالبصارطة للقيام بتيسير أعمال نائب رئيس الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج وكذلك ندب أحمد تقى السيد رئيس الوحدة المحلية بالسنانية للعمل رئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج.



وأكدت محافظ دمياط أن الحركة تأتى انطلاقا من حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى العمل داخل الوحدات المحلية وضخ دماء جديدة.



لافتة إلى أن الحركة تستهدف تحقيق الصالح العام والاستفادة القصوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.