AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تعتمد حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:26 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرار رقم ٧٤٤ والذى تضمن إجراء حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة.

وقد شملت الحركة أيضًا تكليف روضة منير عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية بالبصارطة للقيام بتيسير أعمال نائب رئيس الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج وكذلك ندب أحمد تقى السيد رئيس الوحدة المحلية بالسنانية للعمل رئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج.

وأكدت محافظ دمياط أن الحركة تأتى انطلاقا من حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى العمل داخل الوحدات المحلية وضخ دماء جديدة.

لافتة إلى أن الحركة تستهدف تحقيق الصالح العام والاستفادة القصوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. تفاصيل حركة التنقلات بين الوحدات المحلية بالبحيرة

طقس سيئ يضرب دمياط.. وإعلان حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

شاهد.. ثعبان بطول 3 أمتار يبتلع قطة

أول ظهور لها بعد تعافيها.. فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل

لن تعرفها.. ميلانيا ترامب تثير الجدل بعد انتشار صورها في سن المراهقة

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

الشعرية سريعة التحضير تسمم الأطفال وتسبب الشلل الرعاش وترفع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.. إليك أفضل الخطوات لتحضيرها بالمنزل فى 5 دقائق

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور