اكتشاف تمثال للإله حورس في الأقصر

أعلنت منطقة آثار غرب الأقصر، عن اكتشاف البعثة الأثرية المصرية الألمانية، برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، تمثال للإله حورس، وذلك خلال أعمال التنقيب بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربي داخل معبد الملك أمنحتب الثالث.



وقال فتحى ياسين مدير عام منطقة آثار غرب الأقصر، إن التمثال المكتشف فى حالة جيدة من الحفظ وهو مصنوع من الجرانيت الأسود وهو على هيئة الإله حورس واقفا بدون أرجل وأذرع ويبلغ طوله 1.85 متر.



وأوضح أن هذا الكشف يأتى فى إطار مشروع ترميم تمثالى ممنون معبد الملك أمنحتب الثالث، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار والمعهد الألماني للآثار، وذلك للحفاظ على بقايا المعبد وإعادة بنائه من جديد.

