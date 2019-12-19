مرتضى منصور يفي بوعده.. الزمالك يصرف 10 ملايين جنيه للاعبي الفريق قبل لقاء سموحة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، على صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض

حيث تم إيداع مستحقات كل لاعب فى الحساب البنكي الخاص به.



يأتي هذا الأمر تنفيذاّ للوعد السابق من مرتضى منصور رئيس الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة.



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة سموحة غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.



الجدير بالذكر أن مرتضى منصور وعد اللاعبين خلال الجلسة الأخيرة التي جمعته بهم، بصرف 10 مليون جنيه مقسمة عليهم كجزء من المستحقات الخاصة بهم، وطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد.



ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 1 بينما خسر مباراتين.