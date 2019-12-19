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محافظات

توزيع 32 بدالا جديدا .. مياه الشرقية تستعد لشفط مياه الأمطار

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:04 م
توزيع 32 بدال جديد
توزيع 32 بدال جديد ..مياة بالشرقية تستعد لشفط مياه الأمطار
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتفقد البدالات الجديدة والتي تستخدم لشفط مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة وخاصة فى مطالع ومنازل الكباري والأنفاق تحقيقًا للسيولة المرورية وفتح الطرق أمام المواطنين وخاصة في توقيتات السقوط الغزير للأمطار.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي واستعدادها الجيد لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار من خلال جاهزية سيارات الكسح وكذلك استخدام البدالات الجديدة والتي تستخدم لشفط مياه الأمطار.

وأشاد المحافظ بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ان الشركة استعدت لموسم الشتاء من خلال الاستعانه بعدد 32 بدالا يتم توزيعهم علي افرع الشركة بمراكز ومدن المحافظة لشفط تجمعات المياه خلال فصل الشتاء لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة الزقازيق.
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