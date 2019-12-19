بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي سياح اول رحلة جوية إنجليزية بالورود والإعلام المصرية بعد انقطاع دام ما يزيد على ٤ سنوات منذ شهر اكتوبر ٢٠١٥ عقب سقوط الطائرة الروسية المقلعة من المطار فوق سيناء نتيجة عمل ارهابي.



وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا تطورًا إيجابيًا خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينه شرم الشيخ .



ووصلت اليوم أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة انتر اير والقادمة من برمنجهام بلندن وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ .



وبهذه المناسبة ، استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه ، هذا وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلي الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبه مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة .



وفى هذا السياق أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى على أن جميع المطارات المصريه تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والامان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين ، كما أن التطويرات التى شهدتها المطارات المصرية مؤخرا والتى شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بالاضافه الى المشروعات التوسعية فضلًا عن تعزيز المنظومة الأمنيه ساهم فى تعزيز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى اقليميًا ودوليًا .



وأضاف وزير الطيران ان وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات و الأجهزة المعنية من أجل زيادة و تنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من والى مصر ، خاصه وان قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي .



جدير بالذكر أنه من المقرر ان تصل رحلة أسبوعيًا لشركة انتر اير من لندن إلى شرم الشيخ وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى كما تقرر تشغيل عدد (١٠) رحلات أسبوعية لشركة توى فلاى فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الانجليزيه الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة .



وقد شارك في الاستقبال اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجيفارا الجافي رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء وقنصل بريطانيا بشرم الشيخ .



وسط فرحة كبيرة من العاملين بالسياحة الذين يستعدون لموسم سياحي جيد ابتداء من اعياد الكريسماس حيث الانوار والزينات تملا شرم الشيخ .



واكد احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة إن عودة الطيران الانجليزي بشرة خير للسياحة المصرية لتعود السياحة الروسية.