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رياضة

لإجراء الانتخابات التكميلية .. عقد عمومية اللجنة الأوليمبية غدا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:47 م
هشام حطب
هشام حطب
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إسماعيل محمود
تعقد غدًا الجمعة ، الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية، عن طريق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، وذلك لإجراء انتخابات تكميلية على ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة باللجنة.

وتوجد 3 مقاعد خالية في المجلس وذلك بعد استقالة حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم ويحيى دعبس نائب اتحاد الهوكي وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

وترشح على عضوية المقاعد الثلاثة كل من عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ، بينما اعتذر عن الترشح سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي، ليفوز المرشحون الثلاثة بالتزكية .

وتبدأ الجمعية العمومية العادية للجنة الاوليمبية، غدًا في تمام الساعة 1 ظهرًا، ، ومن المقرر أن تتم مناقشة جدول الأعمال والحساب الختامي والميزانية .
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