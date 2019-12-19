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فن

بدء تصوير مسلسل ياسمين صبرى الجديد مطلع العام المقبل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:38 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يعمل المخرج مرقص عادل مع شركة سينرجى على ترشيح باقى أسماء الممثلين لمسلسل ياسمين صبرى الجديد "فرصة تانية".

وقد انضم الممثل والمطرب دياب لباقى فريق العمل مع أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مطلع شهر يناير المقبل.

وخطفت الفنانة ياسمين صبرى الأنظار اليها بإطلالة جذابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري فى صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي مجوهرات قيمة.

ولفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على رسمة عيون التى كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بمجموعة مميزة من المجوهرات اللافتة، حيث تزينت بـ أساور متعددة فى يدها، تميزت إحداها بالفصوص الزيتى وقد حملت توقيع Piaget، وبلغ سعرها 11300 دولار ، أى ما يقرب من 182 ألف جنيه مصري.

وبلغ سعر خواتم اليد حوالى 4250 دولارا، أى ما يقرب من 68 ألف جنيه مصري.
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