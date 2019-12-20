الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف

أصدر المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفو وفيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .



وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 13 حتى 20 ديسمبر 2019 ‏):



حيرت نقىفي المركز الاعلامي ما تردد حول ظهور حالات أنفلونزا الخنازير في المدارس ، كما نفي ما اثير حول زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق ونفي ايضا ما تداول حول بيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني، كما نفي ما اثير حول تراجع الإقبال السياحي على مصر.



ونفي المركز ما تداول حول تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على أراضيهم ، ونفي ما اثير حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر ، ونفي المركز ما تردد حول استيراد منتجات غذائية تحوي أقراصًا دوائية مسرطنة ، ونفي ايضا ما تداول حول تخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية.



كما نفي المركز ما تردد حول حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات ، ونفي ما اثير حول استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، كما نفي ما تداول حول إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية ، ونفي المركز ما تردد حول حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت ، كما اكد المركز الاعلام ان تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية ما هي الا شائعة.



