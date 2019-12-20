AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
الشائعات
الشائعات
Advertisements
محمود مطاوع
أصدر المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفو وفيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 13 حتى 20 ديسمبر 2019 ‏):

حيرت نقىفي المركز الاعلامي ما تردد حول ظهور حالات أنفلونزا الخنازير في المدارس ، كما نفي ما اثير حول زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق ونفي ايضا ما تداول حول بيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني، كما نفي ما اثير حول تراجع الإقبال السياحي على مصر.

ونفي المركز ما تداول حول تهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على أراضيهم ، ونفي ما اثير حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر ، ونفي المركز ما تردد حول استيراد منتجات غذائية تحوي أقراصًا دوائية مسرطنة ، ونفي ايضا ما تداول حول تخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية.

كما نفي المركز ما تردد حول حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات ، ونفي ما اثير حول استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، كما نفي ما تداول حول إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية ، ونفي المركز ما تردد حول حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت ، كما اكد المركز الاعلام ان تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية ما هي الا شائعة.

الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
الوزراء ينفي 14 شائعة في 7 أيام.. انفو وفيديو جراف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي 11 شائعات في 7 أيام.. فيديو وإنفوجراف

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية..استمرار صرف الأرز والزيت بـ بطاقات التموين.. لا توجد حمى التيفود بين الطلاب.. ولم نحظر استيراد الأدوية

الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيام.. فيديو جراف وانفوجراف

الحكومة ترد على الشائعات.. إلغاء مجانية التعليم.. زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا.. زيادة سنوات تكليف الأطباء.. انتشار ذباب ناقل للأمراض.. وخصخصة مصانع الغزل والنسيج

الحكومة تنفي 13 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف وإنفوجراف

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفي 14 شائعة روجت خلال 7 أيام

ترشيحاتنا

ورفع حالة الطوارئ بالمرور.. غلق محور 26 يوليو بسبب الشبورة المائية

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

ظلمة التاريخ.. قصة أينياس بطل طروادة مؤسس روما وجد يوليوس قيصر

محمد فضل يكشف إمكانية استبدال اللاعبين المصابين بفرق الدوري

بريطانيا.. برلماني مسلم يؤدي اليمين على مختلف الكتب السماوية.. فيديو

تغنيك عن الإنترنت.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق Google Translate

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل