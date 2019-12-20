"آفا" حكاية طفلة جمعت أمريكا وإيران بمجلس الأمن

فاجأت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الجميع في مجلس الأمن، بتوجهها إلى نظيرها الإيراني مجيد تخت روانجي والتحدث معه في مشهد نادر.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، ذهبت "كرافت" نحو "روانجي"، وتعاطفت معه علنًا بعد حديثه في جلسة مجلس الأمن أمس الخميس، عن موت طفلة مصابة بمرض نادر بسبب عقوبات أمريكا على طهران.





وقال مسؤول في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن كرافت كانت تقدم تعازيها إلى روانجي.





وقال "روانجي"، خلال جلسة مجلس الأمن حول التزام إيران بالاتفاق النووي، إن الطفلة الإيرانية، التي تدعى "آفا"، لم تتمكن من الحصول على العلاج الذي كانت تحتاجه، بسبب عقوبات واشنطن.





من جانبها، أكدت "كرافت" لـ مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مع إيران للتفاوض على اتفاق يعزز السلام والأمن الدوليين بشكل أفضل. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة".



