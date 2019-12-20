فازت بـ 17 ميدالية بأمريكا.. بعثة منتخب مصر للإسكواش تعود للقاهرة

عادت اليوم الجمعة البعثة المصرية لناشئى وناشئات الإسكواش إلى القاهرة وذلك بعد حصد 17 ميدالية مختلفة فى مختلف المراحل السنية ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين التي أقيمت على ملاعب جامعة هارفارد وجامعة إم تى آى بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 ديسمبر الجارى.





وحرص الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة على استقبال بعثة منتخب مصر لناشئي وناشئات الاسكواش بمطار القاهرة الدولى مندوبا من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





وحصد لاعبو ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، والتى شارك فيها 1120 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.









ومثل مصر خلال هذه البطولة بعثة كبيرة مكونة من 29 لاعبا ولاعبة بجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات.



