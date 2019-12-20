AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فازت بـ 17 ميدالية بأمريكا.. بعثة منتخب مصر للإسكواش تعود للقاهرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
عادت اليوم الجمعة البعثة المصرية لناشئى وناشئات الإسكواش إلى القاهرة وذلك بعد حصد 17 ميدالية مختلفة فى مختلف المراحل السنية ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين التي أقيمت على ملاعب جامعة هارفارد وجامعة إم تى آى بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 ديسمبر الجارى.

وحرص الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة على استقبال بعثة منتخب مصر لناشئي وناشئات الاسكواش بمطار القاهرة الدولى مندوبا من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحصد لاعبو ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، والتى شارك فيها 1120 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.


ومثل مصر خلال هذه البطولة بعثة كبيرة مكونة من 29 لاعبا ولاعبة بجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات.

وترأس بعثة الناشئين أشرف قناوى فيما ترأس بعثة الناشئات هانى حمودة ورافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للإسكواش كمدير إداري للبعثيتين بالإضافة إلى الجهاز الفنى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. ناشئو مصر يبدأون رحلة البحث عن عرش بطولة أمريكا الدولية للإسكواش

منتخب مصر لناشئي الإسكواش يحصد 17 ميدالية فى بطولة أمريكا المفتوحة

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور

بعد تقدم الجيش الليبي.. السراج يستغيث بقوى أجنبية

جمالها سر تغيير السيناريو.. من هي كلودين أوجيه أول ممثلة شاركت في جيمس بوند

بعد أكثر من 3 ساعات من الإغلاق.. عودة الحركة المرورية للصحراوي ومحور 26 يوليو

يُعمق الأزمة ..روسيا تعلق على تدخل تركيا العسكري في ليبيا

سألنا النجوم إيه جمع كلمة أخطبوط.. شوفوا قالوا إيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور