اشتقتلكن.. نانسي عجرم تُشعل إنستجرام بإطلالة شتوية

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.



وظهرت نانسي عجرم في الصورة باطلالة شتوية وهي ترتدى بلوفر باللونين الابيض والاسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة.



وعلقت نانسي عجرم على الصورة: "اشتقتلكن"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



واحيت الفنانة نانسى عجرم مؤخرا، حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.



كما أحيت نانسي، الأحد الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.



وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "أخاصمك اه" و"اه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "إحساس جديد" و"يا بنات" ، وغيرها ممن طالب بها المعجبين.