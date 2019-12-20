AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اشتقتلكن.. نانسي عجرم تُشعل إنستجرام بإطلالة شتوية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:03 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام. 

وظهرت نانسي عجرم في الصورة باطلالة شتوية وهي ترتدى بلوفر باللونين الابيض والاسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة: "اشتقتلكن"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

واحيت الفنانة نانسى عجرم مؤخرا، حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما أحيت نانسي، الأحد الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "أخاصمك اه" و"اه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "إحساس جديد" و"يا بنات" ، وغيرها ممن طالب بها المعجبين.
اشتقتلكن.. نانسي عجرم تُشعل إنستجرام بإطلالة شتوية
Advertisements

ترشيحاتنا

شوقى غريب: حكايتي مع رمضان صبحي بدأت من التجمع الخامس.. صور

محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. فيديو

مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو

ناهد السباعي تكشف لأول مرة تفاصيل ارتباطها بـ هيثم أحمد زكي.. فيديو

المسماري: نرفض الغزو التركي لـ ليبيا.. وسنقاومه بكل قوة

كلوب يكشف موقف ثنائي ليفربول من خوض لقاء فلامينجو في نهائي مونديال الأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور