محادثة جيدة للغاية.. ترامب يجري اتصالا بنظيره الصيني حول الاتفاق التجاري

نقلت قناة "فرانس 24" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانه أنه أجرى "نقاشا جيدا للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينج حول الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين.



وكتب ترامب في تغريدة أن الصين "بدأت بالفعل وعلى نطاق واسع" شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية تماشيا مع اتفاق من المنتظر أن يتم توقيعه قريبا.



ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" لكنه أشار الى ترتيبات جارية "للتوقيع بشكل رسمي".



وتعد "المرحلة الأولى" حلا جزئيا سيشهد زيادة الصين وارداتها من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة في حين ستخفف واشنطن الرسوم الجمركية الضخمة على الواردات الصينية.



إلا أن الاتفاق ما زال بعيدا عن التغييرات الأساسية في السياسات التجارية الصينية التي يطالب بها ترامب وسيتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية.



وقال ترامب إنه بحث مع نظيره الصيني مسألة كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي المتزايد التعقيد، بالاضافة الى الاضطرابات في هونج كونج.