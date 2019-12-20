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رياضة

شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
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نور عادل
حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول الذي يجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومنافسه سموحة والتي تقام بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

وظهر الزمالك على مدار الشوط الأول وهو يضغط على دفاعات الفريق السكندري باحثًا عن تسجيل الهدف الأول وأهدر العديد من الفرص.

بدأ نادي الزمالك المباراة بالضغط على دفاعات نادي سموحة، حتى حصل في الدقيقة الأولى على ركلة حرة من لمسة يد مدافع سموحة، وحصل بعدها على ركلة ركنية الا ان دفاعات الفريق السكندري نجحت في التصدي لها.

وفشل يوسف أوباما من استغلال اول فرص الزمالك الخطيرة في المباراة بالدقيقة 6 وذلك عقب تسديدة خارج مرمى الفريق السكندري.

وواصل الزمالك الضغط على دفاعات سموحة، بتسديدة جديدة اهدرها يوسف أوباما عقب عرضية من مصطفى محمد.

وحاول فريق سموحة الضغط على حاملي الكرة لنادي الزمالك، الا ان لاعبي الفريق الأبيض سيطروا على الكرة في منتصف الملعب خلال الـ15 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

وكاد محمود علاء قريب من تسجيل الهدف الأول برأسية بالدقيقة 24، الا انها علت عارضة فريق سموحة.

وتعرض حارس سموحة الهاني سليمان الي اصابة خلال فعاليات المباراة، وتدخل الجهاز الطبي للفريق السكندري من اجل معالجته حتى يكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 30 تصدى الهاني سليمان لهدف محقق من تصويبة قوية من مصطفى محمد عقب عرضية من جانب محمد اوناجم.

وعاد الزمالك ليشكل خطورة جديدة على مرمى سموحة برأسية قوية من جانب يوسف اوباما الا انا مرت بجوار مرمى الهاني سليمان.

ومن الحكم محمد الحنفي اول بطاقة صفراء في المباراة لمدافع الزمالك محمد عبدالغني في الدقيقة 40، عقب تدخله على احد لاعبي الفريق السكندري.

وكانت اول هجمة خطيرة من جانب فريق سموحة بالدقيقة 40 عقب عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك.

وفي الدقيقة 43 سدد المغربي اشرف بن شرقي تسديدة قوية، الا انها مرت بجانب مرمى الهاني سليمان حارس سموحة.
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
شوط أول سلبي بين الزمالك وسموحة في الدوري | الأبيض يبحث عن طوق نجاة
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