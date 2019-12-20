تناول الملفات والقضايا الإقليمية.. تفاصيل اتصال السيسي ورئيس المجلس الأوروبي ..الرئيس: التصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب يتوجب التعامل مع الجذور

مباحثات مصرية مجرية في الاتحادية.. الاتفاق على زيادة التعاون في المجال الاقتصادي والسكة الحديد.. السيسي: التعامل مع ملف الهجرة يبدأ بمعالجة جذور المشكلة في دول المصدر