ماذا قال حسام حسن بعد تعادل سموحة سلبيا مع الزمالك؟

أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن رضاه عن أداء فريقه في لقاء الزمالك مساء اليوم الجمعة ببطولة الدوري والذي انتهى بالتعادل السلبي.



وقال حسام في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء بالتعادل "أكوّن فريقًا وجيلًا جديدًا لفريق سموحة ويجب على الجماهير أن تصبر على الفريق".



وتابع: "كنت أواجه فريقًا كبيرًا وهو الزمالك ويمتلك محترفين على أعلى مستوى والنتيجة إيجابية لنا بشكل كبير".



وأكمل: "حسام حسن بذل مجهودً كبيرًا في معسكر المنتخب الوطني الأخير مما أثر عليه بإجهاد في الفترة التي جاءت بعدها وقدم ما عليه في مواجهة اليوم".



وأشار إلى أن الزمالك وسموحة أضاعا العديد من الفرص في مواجهة اليوم وكان من الممكن أن يخطف أي فريق الانتصار بسبب الفرص المهدرة وكان من الممكن أن نخطف الفوز في أي وقت.



وشدد على أن بطولة الدوري لم تحسم كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية يمكن أن تعيد ترتيب صفوفها في الدور الثاني من عمر المسابقة والظهور بشكل مختلف.