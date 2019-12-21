محمد ايهاب: الجميع أخطأ في أزمة المنشطات.. ويجب حساب المسئول ..فيديو

تحدث محمد إيهاب بطل مصر فى لعبة رفع الأثقال، عن حرمانه من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية ، طوكيو 2020، وذلك على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016.



وقال محمد إيهاب، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا القرار من جانب المحكمة الرياضية، جاء بناء على أخطاء تراكمية تسببت فى تدمير جميع القائمين على هذه اللعبة فى مصر، مشددا :" علينا التعلم من أخطائنا، ومحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين عما حدث لنا".



وأكمل :" كان يجب على كبطل بهذه اللعبة، أن أوجه أقرانى حتى لا يقعوا فى مثل هذه الأخطاء"، موضحا أن هناك اخطاء إدارية كبيرة تساعده على تحقيق حلمه وسيتم تداركها مستقبلا.