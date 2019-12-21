AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد ايهاب: الجميع أخطأ في أزمة المنشطات.. ويجب حساب المسئول ..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:41 ص
محمد ايهاب
محمد ايهاب
Advertisements
عبدالله هشام
تحدث محمد إيهاب بطل مصر فى لعبة رفع الأثقال، عن حرمانه من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية ، طوكيو 2020، وذلك على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016.

وقال محمد إيهاب، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذا القرار من جانب المحكمة الرياضية، جاء بناء على أخطاء تراكمية تسببت فى تدمير جميع القائمين على هذه اللعبة فى مصر، مشددا :" علينا التعلم من أخطائنا، ومحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين عما حدث لنا".

وأكمل :" كان يجب على كبطل بهذه اللعبة، أن أوجه أقرانى حتى لا يقعوا فى مثل هذه الأخطاء"، موضحا أن هناك اخطاء إدارية كبيرة تساعده على تحقيق حلمه وسيتم تداركها مستقبلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان اللجنة الأولمبية بشأن الطعن على قرار إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال

محمد إيهاب: دول عديدة طلبت إعطائي الجنسية للعب باسمها في أولمبياد طوكيو

محمد إيهاب: أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال دمرتنا.. وسأنضم للجهاز الفني الجديد للمنتخب

محمد إيهاب يكشف سبب فشل مشاركته في الأوليمبياد تحت مظلة العلم الأولمبي.. فيديو

المنشطات تدمر أبطال مصر.. وزير الرياضة يضع الجميع أمام النيابة العامة.. تفاصيل

الرياضة المصرية إلى أين .. أزمة المنشطات لا تنتهى وأبطال الكونغ فو والاثقال ضحية

ترشيحاتنا

صدمة لـ بيراميدز.. إصابة أحمد الشناوي | شاهد

بعد الكشف عن الصفقة.. أردوغان يدافع عن علاقته بوالدة أمير قطر

حقيقة إقالة ميدو من تدريب مصر المقاصة بعد التعادل مع طنطا

أخبار الفن | نجمة كبيرة مبتستحماش.. عملية جراحية لـ أنغام.. شهيرة تعود للحجاب

شاهد.. وائل جمعة يتحدى جاذبية كريستيانو رونالدو

ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة