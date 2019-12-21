رضا عبدالعال: الزمالك يحتاج تغيير لاعبين وليس مدربين

وجه رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة ونجم الزمالك والأهلى السابق، عدة رسائل إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عقب تعادل الفريق الأبيض أمام سموحة، مساء الجمعة، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال رضا عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية:"على مرتضى منصور أن يقوم بتغيير اللاعبين بدل المدربين، ليس هذا فقط بل يخفض عقود اللاعبين أو يتم تصعيد الناشئين المشكلة أن الجماهير تعاني بسبب الوضع الحالي لك الله يا زمالك".



وأضاف:"في الأهلي بعد الدقيقة 90 اللاعبين يكشرون عن أنيابهم للفوز عكس لاعبي الزمالك يوجد تراخي وعدم رغبة في الفوز".



وأكد:"أرى أن بعض اللاعبين يجب أن يحصلوا على راحة سواء كان محمود علاء أو يوسف أوباما ومحمد أوناجم الذي فشل في تقديم المستوى المطلوب منذ أن تم التعاقد معه".