لطيفة بإطلالة جديدة على الانستجرام.. صور

نشرت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة جديدة من الصور لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .





وكانت الصور من اخر جلسة تصوير لها بفستان باللون البنى.





وانهالت التعليقات على الصورة معجبين بإطلالتها قائلين: متٱلقة دائما.





يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة اعلنت عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.



