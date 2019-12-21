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فن

لطيفة بإطلالة جديدة على الانستجرام.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
لطيفة
لطيفة
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كريم ناصر
نشرت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة جديدة من الصور لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 

وكانت الصور من اخر جلسة تصوير لها بفستان باللون البنى. 

وانهالت التعليقات على الصورة معجبين بإطلالتها قائلين: متٱلقة دائما. 

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة اعلنت عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.
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