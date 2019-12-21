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مرأة

ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نرمين الفقى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نرمين الفقي في الصور برفقة مجموعة من أصدقائها، مرتدية ملابس بسيطة باللون الأسود وجاكيت فرو ، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة وانيقة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة
ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة
ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة
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