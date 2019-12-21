خطفت الأنظار بجمالها | أول ظهور لـ ابنة عم نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه بصحبة ابنة عمها للمرة الأولى التي تكشف فيها «نرمين» عن أقاربها غير معتادي الظهور.



وظهرت نرمين الفقي في الصورة وهي تحتضن ابنة عمها، وتعلق «مع ابنة عمي»، ليتفاعل معها متابعيها الذين لاحظوا الجمال اللافت التي تحظى به مثل ابنة عمها «نرمين».



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية «ما يطلبه المستمعون»، من مسلسل «نصيبى وقسمتك 3».



حكاية “ما يطلبه المستمعون” ، من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3”، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.