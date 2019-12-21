رسمياً.. محمد عبد المحسن رئيسا لنادي القضاة للمرة الثانية بـ ٢٦٢٧ صوتا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر؛ رسميا فوز المستشار محمد عبد المحسن بمنصب رئيس النادي؛ ب 2627 صوتًا.



وأعلنت اللجنة حصول عبد المحسن على ٢٦٢٧ صوتا كريسا للنادي، ويليه المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس قائمة وحدة القضاة والذي حصل على ١٣٩٩ صوتا، يليهما المستشار أحمد الشافعي، رئيس قائمة خادمي القضاة، فحصل على ٤٦٥ صوتا، وحصل المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس قائمة الوسط، والذي كان أعلن انسحابه على ٢٤ صوتا، بينما حصل المستشار شادي شلبي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية د، والمرشح المستقل، على ١٦٥ صوتا.



وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي لاختيار رئيس للنادي و١٦ عضوا بمجلس الإدارة؛ بعد مده لمدة ساعة.



وكان قد ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوبا جديدا من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور؛ كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الانشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة؛ وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبني بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحده واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.



ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.



وتأتي الأربعة قوائم تحت أسماء «تكافل القدرات.. وتضافر الجهود.. واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و«وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، و«خادمي القضاة» برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، و«الوسط» التي أعلن رئيسها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تنازله عن الترشح لصالح المستشار يسري عبد الكريم، بينما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية.