نقل النواب: الكباري القديمة في حاجة لصيانة دورية لتفادي حوادث السقوط والتصادم

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، حول تكرار حوادث السقوط والتصادم التى تحدث على الكبارى، وغياب الصيانة الدورية للكباري القديمة.



وأوضح فى بيان صحفى له أن بعض المسئولين ينكرون وجود أخطاء فى التصميم الهندسى الخاص ببعض الكبارى والمحاور، ويلقون باللوم على السرعات العالية للسائقين، إلى جانب عدم الالتزام بالإرشادات المرورية.



وأضاف أن الحمولة الزائدة لسيارات النقل وعدم الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشأة فى موعدها سبب سوء حالة الكبارى فى مصر، خاصة فى القاهرة والجيزة، مؤكدين أن انهيار الكبارى يقع أحيانًا بسبب طريقة إنشائها الخاطئة.



وأشار إلى أن الأسوار الحديدية هشة لا تناسب حركة السير على الكبارى المحورية، إلى جانب أنها منخفضة، ما يؤدى إلى العديد من المشكلات، وبخاصة فى الكبارى التى تحتوى على منحنيات، حيث إنها لا تحول بين السيارات والسقوط على الأرض لحظة التصادم، فتحدث جراء ذلك نتائج كارثية.



وأوضح أن هناك كبارى لا تخضع لعملية الصيانة الدورية لإصلاح التالف منها، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتم تنظيم جدول زمنى لصيانة أى كوبرى منذ إنشائه يشمل كشفا دوريًا عليه، إلا أن ذلك لا يحدث رغم ما توفره الصيانة الوقائية من مبالغ مالية قد تصرف بعد انهيار الكوبرى فحينما تتم إقامة كوبرى بمنطقة ما، تكتفى الوزارة فقط بدراسة ميزانية إنشاء الكوبرى وتغض البصر عن مدى استمرارية الكوبرى بجودته الإنشائية لعدم توافر ميزانية صيانة وتطوير، والمتاح فقط هو الصيانة الطارئة التى ترتبط بحدوث الكارثة، رغم أن الكوبرى يجب أن يخضع للصيانة كل 6 أشهر على الأقل.



وأكد أن الكباري تعاني من أعمال ترميم المتوقف ببعضها والبعض يعاني من تراكم للقمامة، وعشوائية مرورية، السير عكس الاتجاه، اختفاء لبعض اللوحات الإرشادية والمرورية، فواصل متهالكة وأسوار محطمة.



وطالب النائب بسرعة نقل إشراف الكبارى ذات الأهمية إلى هيئة الطرق والكبارى، التى تمتلك القدرة على الحفاظ على تلك المشروعات.