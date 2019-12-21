الكويت على خارطة الطيران العالمى.. معرض يناير 2020 نقلة نوعية في تاريخ النقل الجوي الكويتي.. 37 دولة مشاركة تستعرض إمكانياتها.. وانتعاشة اقتصادية وسياحية منتظرة

الكويت على موعد مع حدث عالمى فى يناير المقبل

37 دولة مشاركة بمعرض الطيران بالكويت

طفرة غير مسبوقة فى قطاع النقل الجوي

انتعاشة اقتصادية وسياحية للكويت

استضافة المعرض تؤكد قدرة دولة الكويت على إقامة الفعاليات الكبرى

تستعد دولة الكويت لاستضافة معرض الطيران 2020 المقرر انطلاقه فى يناير المقبل بمشاركة 37 دولة بما فيها جميع دول مجلس التعاون الخليجى.ويأتى الحدث المرتقب تحت رعاية أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الصباح، وينطلق المعرض فى منتصف يناير ويستمر لمدة أربعة أيام.وحول تفاصيل المعرض الذى ينظمه مجموعة الجابرية بالكويت، قال أحمد بهبهانى، مدير شركة الجابرية فى تصريحات صحفية، إن اليوم الأول للمعرض سيكون مخصصا للمدعوين الرسميين، واليوم الثاني لرجال الأعمال والمعنيين بقطاع الطيران، والثالث والرابع للجمهور.وأضاف بهبهاني أن معارض الطيران يتم فيها استعراض قوى وإمكانيات مختلف الدول ومدى تقدمها في موازين القوى، وهذا ما يعطيها أهمية كبرى، مشيرًا إلى أن الكويت استطاعت من خلال المعرض السابق وضع اسم الدولة عاليا، وهو فخر لنا كمنظمين للمعرض.وأفاد بأن سلاح الجو الكويتي سيقدم عرضا أثناء المعرض، بالإضافة إلى الطيران العمودي في وزارة الداخلية.وحسب بهبهانى، فإن معرض الكويت للطيران 2020، يشكل إضافة تضع دولة الكويت على خارطة معارض الطيران العالمية، كما أنه يدعم رؤية كويت جديدة 2035، ذلك الحدث العالمي يعكس الثقة التي اكتسبتها دولة الكويت عالميا في ظل الدعم والتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، إضافة إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في مجال الطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية، بما يواكب مكانة دولة الكويت الرائدة في مجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيساهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الإقليمية والدولية، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال معارض الطيران، وسيساهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والاستثمارية فى المنطقة والعالم.وتحرص دولة الكويت على اللحاق بركب صناعة الطيران العالمي سواء في خطوط طيرانها أو مطاراتها، فقد اهتمت الكويت بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي ورفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعد الواجهة الحضارية للكويت والذي يشهد عددا من المشاريع الاستراتيجية والتي ستشكل نقلة نوعية لرفع كفاءة مستوى الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحركة الطيران والشحن الجوي في مطار الكويت الدولي.ومن المقرر أن يتضمن المعرض كل ما يخص قطاع الطيران المدني والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، وسوف تقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية وعسكرية، وطائرات رجال الأعمال والإسعاف الجوي والمروحيات، إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات وأجهزة ملاحة ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية.وذكرت مجموعة الجابرية، أن المعرض سيساهم بصورة مباشرة في إنعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة، وتعزيز مكانة الكويت الاقتصادية والاستثمار، كما يعد فرصة للاطلاع على آخر التطورات في مجال صناعة الطيران، لاسيما النقل الجوي والخدمات الأرضية، وسيتيح الوصول إلى أسواق عالمية كبرى مستهلكة لصناعة الطيران المدني والعسكري، خاصة أن صناعة الطيران في منطقة الخليج العربي باتت مهمة وجاذبة من حيث الموقع الاستراتيجي.